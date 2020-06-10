ينبع 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واستفقد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم عيادة "تطمن" بمركز صحي السميري التابع للمجمع الصحي بالمحافظة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال حيث تعمل العيادة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.واطلع على العيادات المخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا إضافة للمختبر والصيدلية وفرز العلامات الحيوية والفرز البصري والأشعة وسحب العينات.ونوّه المحافظ بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل مايتعلق بالخدمات الصحية بالمنطقة وينبع بشكل خاص.وتتضمن العيادة منطقة للفرز البصري والكشف على المرضى والمراجعين ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والمرضى الذين يعانون من الأزمات الحادة لضيق التنفس وأعراض فيروس كورونا وقد تم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية وإشتراطات مكافحة العدوى ضمن معايير منظمة الصحة العالمية كما تتضمن العيادة غرفة خاصة مجهزة بأدوات الحماية الشخصية للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية وأعراض كوفيد 19.// انتهى //21:34ت م0216