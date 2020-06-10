حائل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسعقد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم، بحضور مساعدي مدير عام التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من المسؤولين.ونوه الدكتور البليهد بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا وتعاون الجميع لختام ناجح لعام دراسي استثنائي، حاثًا أعضاء اللجنة على الاستعداد المبكر وتوفير جميع الإمكانيات والتجهيزات لجميع الاحتمالات المتوقعة لبداية العام الدراسي.واستعرض أمين أمانة تعليم حائل الدكتور فضي العنزي خطة الاستعداد للعام الدراسي ومهام كل لجنة والأدوار المحددة لها، مؤكداً أن أعمال الاستعداد قد بدأت في الواقع من خلال تجهيزات المباني والصيانة واستلام المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم.يذكر أن لجنة الاستعداد للعام الدراسي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل العمل وقياس نسبة الإنجاز.// انتهى //21:38ت م0217