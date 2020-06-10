لندن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلنت وزيرة الأعمال البريطانية ليز ترس اليوم عن تدشينها رسمياً مفاوضات اتفاق تجارة بين بريطانيا واليابان.وأعربت الوزيرة في بيان بهذا الشأن عن أملها في أن يسهم الاتفاق في زيادة حجم التجارة بين البلدين بما يعادل 15 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد وأن يمهد الطريق أمام دخول بريطانيا في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.مما يذكر أن الحكومة البريطانية تعمل ضمن برنامج الانفتاح العالمي على إبرام إتفاقيات تجاربة ثنائية مع مختلف دول العام عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري.// انتهى //21:38ت م0218