أملج 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسشارك فريق تطوعي بمحافظة أملج بتنظيم الطلاب والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في أثناء توزيع المدارس الثانوية لشهادات الثانوية العامة على الخريجين .وأوضح مدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم بن محمد الشريف أن الفريق مكون من معلمي المحافظة ويشرف عليه مكتب التعليم ، ويهدف إلى التأكد من التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا من خلال إلزامهم بلبس الكمامات والقفازات ، والتباعد في أثناء استلام الشهادات و الدخول والخروج، والتقيد بالمواعيد المحددة وعدم التجمع .من جهته قدم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري شكره وتقديره للقيادات المدرسية وللفريق التطوعي على تقيدهم بالوقت المحدد وفق جدول تسليم الشهادات والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية منوهاً بجهود فريق تطوعي تعليم تبوك والمحافظات في تنظيم أعمال التسليم .// انتهى //21:38ت م0219