جدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسشاركت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية طيبة مع الجهات ذات العلاقة اليوم ، في أعمال زيارة مقر سكن العمالة الوافدة , حيث جرى فحص (273) عاملا في المواقع التي شملتها الزيارة بنطاق أعمال البلدية ، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس فيصل المالكي , أن الهدف من تلك الزيارة تنظيم بيئة سكن العمالة , وتطبيق السبل الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة هذا الوباء ، إلى جانب الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن , بما في ذلك ضرورة ترك المسافة الآمنة بين الأفراد ، والمحافظة على قياس درجة الحرارة باستمرار ، مشيراً إلى الكشف على ( 87 ) غرفة تابعة للشركات.// انتهى //21:58ت م0221