رفحاء 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس‏ تواصل بلدية الشريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تكثيف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم والنظافة،والإصحاح البيئي،التي شملت الشوارع والمرافق العامة، والحدائق والساحات والأحياء وذلك استمراراً للجهود المبذولة واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة القطاع البلدي، لحماية المواطنين والمقيمين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.وقامت البلدية ممثلة بقسم الكهرباء بصيانة الإنارة في الشوارع الرئسية والفرعية ، إضافة إلى جولاتها الرقابية على الأسواق الغذائية للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وسلامة الجميع.22:12ت م0224