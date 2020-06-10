القاهرة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة وبعض القضايا الإقليمية.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الاتصال بين السيسي وترامب تضمن تبادل وجهات نظر من الجانبين حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".وبين راضي أن الرئيس ترامب أعرب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.// انتهى //22:45ت م0231