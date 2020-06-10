رفحاء 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واستواصل بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية حملة تنظيف الأحياء والمراكز الواقعة ضمن النطاق الخدمي للبلدية، من أجل تحسين المظهر العام ضمن أعمال النظافة الدورية التي تقوم بها البلدية وفق برنامج زمني معد مسبقاً.كما قامت البلدية بتطهير وتعقيم المسلخ البلدي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية و التوعية المستمرة، فيما يتابع قسم المشاريع أعمال تركيب الأرصفة أمام منازل المواطنين ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة المخططات بالشعبة.// انتهى //23:06ت م0234