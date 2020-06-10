الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسيطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية غداً أول نشاط مرئي " عن بعد " من خلال تنظيم محاضرة تحمل عنوان " الإعلام الرياضي العربي .. رهانات البدائل والحداثة " يقدمها نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بدر الدين الأدريسي.وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدكتور تركي العواد، أن هذه الدورة تأتي لتكون مقدمة للمزيد من المحاضرات والندوات وورش العمل التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في الأسابيع القادمة " عبر الاتصال المرئي " بعد تعذر إقامة مثل هذه النشاطات في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً اهتمام الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بأن يكون له دور في تنظيم هذا النشاط للمساهمة في تقديم خدماته للاتحاد العربي.وأشاد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر بالتجاوب الكبير والتعاون من قبل الاتحادات والجمعيات والهيئات المختلفة في هذا النشاط وغيره من الأنشطة الأخرى التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في المستقبل.// انتهى //23:07ت م0236