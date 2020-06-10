رفحاء 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسنفذ القطاع الصحي بمحافظة رفحاء جولات توعوية ميدانية بالأسواق والمحال التجارية بالمحافظة، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.وهدفت الجولات الميدانية إلى تثقيف وتدريب موظفي المحال التجارية والمتسوقين بطرق استخدام الكمامات و المعقمات و دورها المهم في الحماية من التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد، وشرح كيفية غسل اليدين والتعقيم بالطريقة الصحيحة المتبعة، بالإضافة إلى التوعية بالإجراءات السليمة لاستلام البضائع وترتيبها لحماية العاملين والزبائن.كما وزعت الفرق الميدانية البروشورات التثقيفية للعاملين والمتسوقين بعدة لغات، لنشر الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //23:07ت م0237