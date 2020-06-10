جدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسفعّلت جمعية متلازمة النجاح الخيرية، بمحافظة جدة أمس مبادرة "أحلى عيد"، بغية مشاركة أبنائها من ذوي متلازمة داون، مظاهر الفرح بالعيد السعيد ، وبناء جسور المحبة و التكاتف مع أصحاب الهمم .وتمثلت المبادرة في توزيع الجمعية الهدايا على مستفيديها من ذوي متلازمة داون في منازلهم بمختلف أحياء جدة ، لتعايدهم وتشاركهم أحلى عيد ، بما يناسب الوضع الراهن من خلال الالتزام بقرارات الدولة –أيدها الله- للحفاظ على السلامة العامة بسبب جائحة كورونا .وشاركت أسرة الجمعية باختيار الهدايا وقامت بتغليفها وتوزيعها على المستفيدين من المبادرة في منازلهم مع مراعاة الاحترازات والاحتياطات للحفاظ على سلامتهم، سعياً منها لاستكمال مسيرتها الإنسانية ودعمهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مقدمةً شكرها لكل من ساهم في إنجاح المبادرة.يذكر أن الجمعية أسهمت منذ تأسيسها في تقديم سلسلة من الفعاليات الإرشادية والتربوية والنفسية لذوي متلازمة داون ممن هم في سن الـ16 ، وتأهيلهم ، وتوظيفهم بحرف تتناسب قدراتهم وتكفل لهم العيش الكريم والاستقلالية والاعتماد على الذات، ودمجهم من خلال إبراز أقصى إمكاناتهم ومهاراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع وذلك عن طريق الترفيه والتدريب والتأهيل والتوظيف .// انتهى //23:16ت م0241