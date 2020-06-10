عام / أمانة المدينة المنورة تُغلق 10 منشآت تجارية لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية
الأربعاء 1441/10/18 هـ الموافق 2020/06/10 م واس
المدينة المنورة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس
أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم 10 منشآت تجارية، وأشعرت وغرّمت 141 منشأة أخرى بسبب مخالفة هذه المنشآت لتطبيق الاشتراطات الصحية .
ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940 " المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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23:17ت م
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