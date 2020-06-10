المدينة المنورة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم 10 منشآت تجارية، وأشعرت وغرّمت 141 منشأة أخرى بسبب مخالفة هذه المنشآت لتطبيق الاشتراطات الصحية .ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940 " المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //23:17ت م0242