سكاكا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسرصدت "واس" التزام أفراد المجتمع بمنطقة الجوف بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت لها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ومنها ارتداء الكمام أثناء خروجهم من منازلهم والحرص على الالتزام بالتباعد الجسدي.من جهتها التزمت المحال التجارية ومتاجر التموين بالإجراءات الاحترازية الرامية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توفيرها للمعقمات، وتطهير المحال والعربات، ووضع الملصقات التوعوية والإرشادية الحاثة على التباعد الجسدي، حرصاً على سلامة مرتاديها من انتقال العدوى، والحد من انتشار "كوفيد-19".// انتهى //23:41ت م0243