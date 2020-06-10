عمّان 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيره الألماني هايكو ماس الذي يزور الأردن حاليا.وبحث الجانبان الجهود الدولية المبذولة للوقوف دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية قرارها ضم أراضٍ فلسطينية، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.وشددا على أن أي ضم إسرائيلي لأراضٍ فلسطينية محتلة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وسيقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.// انتهى //23:48ت م0244