واشنطن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 17,376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,973,797 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 111,875 حالة وفاة.// انتهى //00:00ت م0246