ينبع 18شوال 1441هـ الموافق 10يونيو 2020م واسأطلقت اليوم مفوضية رواد كشافة ينبع مبادرة ( مدينتنا خضراء )، إذ شملت المرحلة الأولى مديري الجهات الحكومية وعدد من المواطنين.واستهدفت المبادرة 200 منزل بينبع، لنشر ثقافة التشجير بالمنازل وزيادة الرقعة الخضراء، وأوضح مدير مفوضية رواد كشافة ينبع خالد القريشي أنه تم اختيار النباتات التي يمكنها التكيف مع الأجواء الحارة، وقال تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التطوعية المجتمعية التي تقوم بها المفوضية.// انتهى //00:15ت م0247