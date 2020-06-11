القدس المحتلة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة شبان فلسطينيين، خلال مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الشبان خلال المواجهات في البلدة، واعتقلت: إياس حسين عبيد، ويزن عيد عبيد، ومنتصر ناصر سبتة، ونصر درويش، وأحمد التوتنجي، وحسين شادي عبيد.//انتهى//01:45ت م0257