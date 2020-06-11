عام / منظمة الأمم المتحدة تؤكد أنها تعمل على دعم موريتانيا في تحقيق أولوياتها
الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/06/11 م واس
نواكشوط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس
أفاد منسق منظمة الأمم المتحدة لدى موريتانيا أنتوني اوهومينغ بواماه أن منظمته تعمل على دعم الحكومة الموريتانية في تحقيق أولياتها في إطار التعاون القائم بين الطرفين لمكافحة فيروس كورونا .
ونقلت الوكالة الموريتانية عن أنتوني قوله " أن ما لا يقل عن 175 من موظفي الأمم المتحدة يعملون في الخط الأمامي على مراقبة الوباء في موريتانبا" .
وأكد استعداد منظمته لدعم موريتانيا في مجالات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد وفي كل ما يتعلق بجذب الاستثمار ودعم الإنتاج والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
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