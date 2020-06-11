سياسي/ اجتماع أردني فلسطيني ألماني يبحث إيجاد حل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين
الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/06/11 م واس
عمّان 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس
عقد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والألماني هايكو ماس، اليوم اجتماعا عبر آلية الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي.
وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية قرارها بضم أراضٍ فلسطينية، وإيجاد آفاق للتوصل لحل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين.
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