أبوجا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسشهدت منطقة دانموسا التابعة لولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا اليوم، احتجاجات واسعة لمطالبة الحكومة بحماية السكان من العصابات المُسلحة، والهجمات المتكررة التي زادت وتيرتها خلال السنوات القليلة الماضية في كافة أنحاء البلاد.وأفادت وكالة أنباء نيجيريا، أن المحتجين قاموا بإغلاق الشوارع أمام المرور في مسعى منهم لتسليط الضوء على قضيتهم.كما لفت المحتجون إلى أن العصابات المسلحة دأبت على شن هجمات تستهدف المدن والقرى، وقتل من بها من بشر، وإلحاق أضرار بالممتلكات.ومنذ العام 2011 تشهد العديد من الولايات شمال غربي نيجيريا، مشاكل أمنية أسفرت عن مقتل 8 آلاف شخص، كما أن ما يقرب من 200 ألف آخرين اضطروا للجوء على دولة النيجر المجاورة.// انتهى //03:09ت م0263