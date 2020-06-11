الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة.منح 118 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز.«الرياض الخضراء» تدشِّن أعمال أكبر مشروع تشجير حضري لعاصمة عالمية.أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية.أمير جازان يدشن أنظمةً وحلولاً أمنية في الإمارة.أمير الشرقية ونائبه يلتقيان مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف.مجلس منطقة القصيم يستعرض مبادرات الإمارة للتخفيف من آثار كورونا.أمير حائل يدشن برنامج «إعداد».وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيرلندي والسويسري تطورات كورونا.استكمال المشروعات التشغيلية للمسجد النبوي.قرار شوري وشيك لإدراج الفحص النفسي لشروط إقامة العمالة المنزلية.3149 خدمة إرشادية نفسية ودوائية لنزلاء المحاجر.العراق يدعو لاعتماد الدبلوماسية لتجاوز الأزمات العربية.العنصرية التي تبيض ذهباً في أميركا!!.المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانون تسوية الأراضي المشرعِن لاستيطان الضفة.تحالف الإرهاب التركي القطري يتجه للساحة الإفريقية.«الأوروبي» يستعد للوباء المقبل.. ومضادات كورونا تنفد في أميركا.// يتبع //06:34ت م0004