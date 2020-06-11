وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد الوطني.. والإستراتيجيات الشاملة): تنوع مصادر الـدخل كان منصة انطلاق الـقرارات والإستراتيجيات والـرؤية الشاملة والخطط الإستراتيجية لحكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع - حفظه الله في سبيل تحقيق التحول في العديد من المفاهيم، وبما يعزز قدرة وقوة الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة قدراته بذات المعدلات والنسب بشكل يتفق مع المفاهيم الجديدة والتطورات المتسارعة لمنظومة الاقتصاد العالمي إجمالا، ومصادر الدخل على مختلف المستويات سواء محليا أو إقليميا ودولـيا، كون المملكة جزءا مؤثرا من اقتصاد العالم وتحديدا في قدراته على إنتاج الطاقة، فهذه المعادلة وإن كانت ذات أطر واسعة فلا بد من الالتفات لحيثياتها وتفاصيلها ومساراتها بدقة وعناية لتحقيق الإلمام بكافة معاييرها بالصورة التي تعكس مكانة وقدرات المملكة العربية الـسعودية، وتستكمل مسيرة تنمية معهودة للدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر.وأردفت أنه حين نمعن في تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف التي رفع فيها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله- لصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يعد واحدًا من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والـصناعات المعدنية في المملـكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وعن كونه من أهم برامج تحقيق الرؤية التي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وأن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الـذي سيؤدي إلـى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلـة الأنشطة في هـذا المجال، وبالـتالـي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نستدرك من هـذه الخطوة مفاهيم تتفق إجمالا مع المشهد الـراهن في الاقتصاد السعودي الـذي يستشرف المستقبل في خطوات متوافقة مع الاحتياجات المرتبطة بما يتعلق بمشاريع التحول الوطني وما ينبثق عنها من مفاهيم متنوعة ومتجددة في مصادر الـدخل، وهو انعكاس لتلك الخطط والجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تعزيز كافة هذه الجوانب.// انتهى //06:35ت م0007