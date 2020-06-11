الأمم المتحدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور تيجاني محمد باندي، اليوم، أن الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة 75 سيعقد هذا العام افتراضيا، بسبب فيروس كورونا المستجد.وأكد الدكتور باندي، في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أن الاجتماع ما زال مقررا بين 22 و 29 سبتمبر، وذلك عبر خطابات مسجلة من قادة العالم.وتوقع باندي، أن القيود المفروضة على السفر الدولي ومنع عقد اجتماعات كبيرة نتيجة وباء كوفيد-19 ربما بدرجات متفاوتة ستظل سارية في سبتمبر 2020.ونوه رئيس الجمعية العامة الدكتور باندي، بالدول الأعضاء أن عليها إرسال إلى الأمم المتحدة خطابا مسجلاً تصل مدته إلى 15 دقيقة من قادة الدول أو رؤوساء الوزراء أو أحد وزراء حكوماتهم أو سفرائهم في الأمم المتحدة قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.وأشار إلى أنه يمكن لدبلوماسي واحد من كل بعثة أن يحضر جلسة فعلية يتم خلالها بث الخطاب أو قراءته بصوت عالٍ من منصة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العامة السنوي يعد أكبر تجمع دبلوماسي في العالم، ويتضمن مئات اللقاءات الجانبية والاجتماعات الثنائية أو المتعددة الطرف لقادة العالم.// انتهى //06:52ت م0008