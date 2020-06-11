الأمم المتحدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، منتدى الدول الصغيرة، والاحتفال بذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة 75، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي.وبمشاركة معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، حيث جاءت هذه المشاركة ايماناً من المملكة العربية السعودية بتعددية الاطراف والدبلوماسية وتثبيت الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته عبر الفيديو بهذه المناسبة، أن الانتشار الواسع لكوفيد 19 يستوجب استجابة متعددة الأطراف قوية ومنسقة ومتماسكة تقوم على التضامن بين جميع الدو، مشيراً إلى أنه على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي شهدته العقود الأخيرة، إلا أن الفيروس التاجي دفع العالم إلى الركوع.وأفاد غوتيريش، أنه لا يوجد بلد آمن وصحي حتى تكون جميع البلدان آمنة وصحية، مشيراً إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف ضروري لدعم الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بمبادرات تخفيف عبء الديون التي اتخذتها مجموعة العشرين، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى إعادة التأكيد على أهمية القانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد.من جانبه أبان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، في رسالته للمنتدى، أن غالبية أعضاء الأمم المتحدة تتكون من دول صغيرة، ولا يمكن للعالم أن يتقدم بدونها، مشيراً إلى أن منتدى الدول الصغيرة كان قوة دافعة لبناء توافق الآراء والتقدم في جميع مجالات عمل في الجمعية العامة.// انتهى //06:53ت م0010