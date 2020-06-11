مكسيكو سيتي 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت المكسيك 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 129 ألفا و184 إصابة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية ليل الأربعاء/الخميس، أنه تم تسجيل 708 وفيات أيضا ليصل الإجمالي بذلك إلى 15 ألفا و357 شخصا.وهناك 19897 حالة إصابة نشطة مؤكدة و53608 حالات اشتباه، و186570 حالة أكدت السلطات سلبية نتائج تحاليلها.// انتهى //06:57ت م0011