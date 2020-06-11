جيزان 19شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الداير بني مالك، وأحد المسارحة، والحرث، و الريث ، والعيدابي ، و فيفا، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //07:58ت م0015