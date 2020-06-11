القاهرة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم محادثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في ليبيا، وتطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، منوهة إلى أن الرئيس الأمريكي رحب بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية اللازمة من أجل إنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، خلال لقائه قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية التي تقع الحدود الليبية ضمن مهامها، أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة جميع المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتامين حدوده.وسلطت الضوء على اجتماع وزراء الموارد المائية والري والوفود الفنية من مصر والسودان وأثيوبيا لليوم الثالث على التوالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستكمال المباحثات حول النقاط الفنية الخلافية العالقة بشأن سد النهضة بحضور مراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.وتحدثت عن تأكيد منظمة الصحة العالمية، أن معدلات الإصابة في مصر ليست مفزعة، رغم ارتفاعها في الفترة الماضية، وأن المرض سينحسر في الفترة المقبلة من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأشارت الصحف إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية حذرت من خسائر الاقتصاد قد تكون هي الأضخم خلال 100 عام في أوقات السلم، متوقعة أن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام نسبة 6 % وأن يعود لتحقيق النمو العام المقبل بنسبة 2ر5 % في حال استمرت جائحة كورونا تحت السيطرة.ونوهت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين.وتطرقت صحف مصر اليوم، إلى إعلان البيت الأبيض عن البدء في اتخاذ إجراءات لإصلاح جهاز الشرطة الأمريكي، وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور رئيسا لأركان سلاح الجو، ليصبح أول ضابط أسود في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد فروع القوات المسلحة الستة.// انتهى //10:10ت م0025