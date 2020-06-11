المدينة المنورة 20 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج التدريب السنوي الصيفي "صيفي 2020" عن بعد.ويشمل البرنامج المتاح مجاناً لكافة أفراد المجتمع 7 مسارات تدريبية, تتضمن فن الجرافيك والتصميم, وتقنية المعلومات, والتجارة والأعمال, والإدارة, واللغات والترجمة, والمهارات الحياتية, ومسار محاضرات جماهيرية.وتشارك 10 كليات بالجامعة في تقديم مسارات البرنامج عن بعد من خلال عدد من المدربين والمدربات من أعضاء هيئة التدريس, ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة للاطلاع على آلية التسجيل ومواعيد تنقيذ التدريب.// انتهى//10:14ت م0027