رام الله 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الذي عقدته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، التي قال فيها إن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال، ومحاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية منذ العـام 1967، بما فيهـا القـدس الشرقية وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، والاستيلاء وضم أراضيهم.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اننا أمامنا ظرفاً من أصعب الظروف التي مرت على القضية الفلسطينية إذ نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته، والتحدي الأكبر لنا الآن أن نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة 17 عاماً من عزون العتمة شرق قلقيلية، لتصبح حصيلة الإصابات في فلسطين بلغت 665، منها 320 إصابة في محافظة القدس و 273 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و 72 إصابة في المحافظات الجنوبية.وسلطت صحف الصباح الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 25 مواطناً فلسطينياً في أنحاء متفرقة في الضفة بينهم أخوة.وأوردت تأكيدات الخارجیة الفرنسیة أن "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل دائم لن یتم الا من خلال دولتین تكون القدس عاصمة لھما".وتحدثت صحف فلسطين عن قرار الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بناء على طلب دولة فلسطين، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة.ورصدت اقتحام المئات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:36ت م0033