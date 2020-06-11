بغداد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادره اليوم بالجولة الأولى من الحوار بين العراق والولايات المتحدة التي من المقرر انطلاقها في وقت لاحق من اليوم، مشيرةً إلى أن الأنظار تتوجه صوب هذا الحوار بانتظار ما سينجم عنه من مخرجات.وعدت الصحف الحوار بين بغداد وواشنطن في ظل الظروف الداخلية والإقليمية والدولية الحالية مرحلة فاصلة ومهمة في مسار العمل السياسي العراقي، مشيرةً إلى أن العراق يمتلك علاقات ودية مع الولايات المتحدة كما يمتلك علاقات مماثلة مع البلدان الأخرى؛ ليس فقط في المجالين العسكري والأمني بل في مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والزراعة.وتناولت التضحيات الكبيرة التي يقدمها الكادر الطبي العراقي في مواجهة جائحة كورونا، مبرزةً في هذا المجال إشادة رئيس الجمهورية برهم صالح ببسالتهم لما قدموه من تضحيات وجهود كبيرة لتأمين الخدمات الصحية لأبناء الشعب العراقي.// انتهى //10:40ت م0035