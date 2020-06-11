الخرطوم 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب مجلس الوزراء السوداني بإعلان المحكمة الجنائية الدولية على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا عن تسليم المتهم علي محمد علي عبدالرحمن الشهير بـ”علي كوشيب” نفسه في إفريقيا الوسطى، وهو متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية.وركزت على تأكيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، وبشر الشعب السوداني بتوقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام بحلول 20 يونيو الجارى. وسلطت الضوء على مقتل عشرات الحوثيين بينهم قائد ميداني أمس إثر قصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي مأرب والجوف.ونقلت صحف الخميس عن الإعلام الحربي استهداف الجيش الليبي لمواقع وتمركزات الميليشيات والمرتزقة في محيط منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.وأشارت إلى تأكيد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أن من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على فيروس كورونا المستجد.// انتهى //10:44ت م0037