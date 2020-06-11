الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام 2020م لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ( أغسطس ـ سبتمبر2020 م ).وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس ان الكمية المطروحة موزعة على 16 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي .وأكد أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.// انتهى //10:45ت م0038