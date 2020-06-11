تونس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم دعوة تونس، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع لخيار السلام ومنع تنفيذ مخططاتها، محذرةً من التداعيات الخطيرة للمخطط التوسعي غير المشروع للكيان الصهيوني ولسياسة تكريس الأمر الواقع، وذلك في كلمة توجه بها اليوم وزير الخارجية التونسي نور الدين الري في الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.وتابعت مغاربيًا تطورات الأحداث في ليبيا، مشيرةً إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم أحد عناصر البحث الجنائي وعنصر من جهاز الدفاع المدني، في انفجار لغم بالعاصمة طرابلس.وكتبت صحف الخميس عن تسجيل فرنسا 23 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 29319، في خامس أعلى حصيلة في العالم.وتناولت الصحف إعراب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس عن مخاوف من عدم الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل.وأشارت صحف تونس إلى إعلان وزارة الطوارئ الصينية إلى أن الفيضانات في جنوبي البلاد أثرت على حوالي 2.63 مليون شخص في 11 منطقة على مستوى المقاطعات.// انتهى //11:36ت م0052