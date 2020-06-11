الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية الثلاثاء القادم، لقاءً افتراضيًا عن بعد تحت عنوان "دور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد"، بمشاركة معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، وسيدير اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية مطلق البقمي.وستتركز محاور اللقاء عن أوجه الدعم التي تقدمها كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" لدعم الاقتصاد في الظروف الراهنة، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من الشركات المدرجة في ظل جائحة كورونا والمبادرات والحوافز الحكومية الخاصة بالسوق المالية السعودية والتعريف بالخطط المستقبلية للسوق المالية السعودية، وأهمية التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والمستثمرين خلال الأزمات.// انتهى //11:36ت م0053