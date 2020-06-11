مانيلا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسقتل خاطفان مشتبه بهما إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الفلبين.وأفاد مدير مجموعة مكافحة الاختطاف التابعة للشرطة الوطنية جونيل استومو،أن ضابط شرطة أصيب في تبادل لإطلاق النار في مدينة أنجلس سيتي بإقليم بامبانجا، مبينًا أن تبادل إطلاق النار جاء عندما عثرت الشرطة على سيارة مبلغ عنها لتورطها باختطاف ثلاثة عمال صينيين فى الإقليم.وقال فيلافلور باناواجان، وهو رئيس وحدة إقليمية في مجموعة مكافحة الاختطاف: "حاول رجالنا الاقتراب من السيارة لكن المشتبه بهما على متنها فتحا النار فجأة"، مضيفًا أن الشرطة تحقق في هوية المشتبه بهما.// انتهى //11:38ت م0054