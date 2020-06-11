فرسان 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة جزر فرسان اليوم، جلسته العاديه الـ 62 بحضور رئيس المجلس عبدالمنعم عباس والأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى البلدية وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة .وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير المرئي المعد من إداراة الخدمات بالبلدية المشتمل على ما تم عمله من قبل الفرق الميدانية الرقابية في متابعة الاجراءات الاحترازية في الأسواق والأحياء وأعمال فرق الرش والتطهير والتعقيم وتعاون القطاع الصحي والأمني مع البلدية، إلى جانب بحث جملة من متطلبات واحتياجات الأهالي من الخدمات البلدية.// انتهى //11:38ت م0055