الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأشعل وصول بايرن ميونخ وباير ليفركوزن للمباراة النهائية بكأس ألمانيا لكرة القدم الصراع على المركز السابع في الدوري الألماني، بعد أن أصبح صاحب المركز السابع يتأهل للعب في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.ويحتل هوفنهايم حالياً المركز السابع، والذي كان دائما في السابق كافياً للعب في أوروبا عندما يفوز أي نادي، يحتل مركز أفضل في الدوري، بالكأس.وبعد مرور 30 جولة من البوندسليجا، يحتل بايرن صدارة الترتيب واقترب من التتويج باللقب ليضمن تأهله لدوري أبطال اوروبا، بينما مازال بايرليفركوزن يقاتل من أجل احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال.وسواءً توج ليفركوزن بلقب الكأس أو احتل المركز الخامس بالدوري، سيتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، ويحتل فولفسبورج المركز السادس في الدوري قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، وفي حال إنهاء الموسم في هذا المركز سيشارك في الدوري الأوروبي.ولم يتأكد بعد كيف سينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصفيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا العام، وبسبب تأثير أزمة وباء فيروس كورونا، حيث يستوجب وضع هيكل جديد للمواعيد.وسيظل الأمر مفتوحاً حتى 17 يونيو الجاري، لمعرفة كيف سيبدو هذا الأمر حين تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ويجب أيضاً أن تقرر المنظمة كيفية المضي قدماً فيما تبقى من منافسات بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.// انتهى //11:38ت م0057