طوكيو 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اليابانية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالإضافة إلى حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت في بيان اليوم إن بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17337 والوفيات إلى 922 حالة وفاة.واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ على خلفية انخفاض حالات الإصابة الجديدة.// انتهى //11:46ت م0058