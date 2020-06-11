أبها 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسشاركت جامعة بيشة ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في ورشة عمل عن بُعد بعنوان: "التمويل المؤسسي: التطلعات، التمكين، والتنفيذ" والتي نظمتها وزارة التعليم أمس، بهدف توضيح أهم أسس تنفيذ مبادرة التمويل المؤسسي وشرح آلياتها.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني أن مبادرة مبادرة التمويل المؤسسي تهدف إلى الاسهام في رفع جودة النشر العلمي ورفع مستوى أثره، إضافةً إلى تحويل براءات الاختراع الممنوحة للجامعات السعودية إلى منتجات اقتصادية، مع زيادة التعاون على المستوى المحلي سواء بين الجامعات بعضها البعض أو مع المؤسسات البحثية المحلية أو مع القطاع الخاص.// انتهى //11:55ت م0060