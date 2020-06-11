الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستعود من جديد منافسات كرة القدم الإيطالية بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، بلقاء قوي يجمع يوفنتوس وميلان غداً الجمعة في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.وانتهى لقاء الذهاب والذي جمع الفريقين في منتصف فبراير الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل لميلان الكرواتي أنتي ريبيتش، بينما جاء هدف يوفنتوس عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة من نقطة الجزاء.وتم تأجيل مباراة الإياب والتي كانت تحدد لها 4 مارس الماضي في مدينة تورينو الإيطالية، بعد ذلك بخمسة أيام توقفت منافسات الدوري الإيطالي بعد اتخاذ الحكومة قرار الإغلاق العام، ليتابع المشجعون نجومهم المفضلين وهم يتدربون في المنزل حتى أوائل مايو الماضي، حينما أعيد افتتاح معسكرات تدريب الأندية.ويفتقد ميلان إلى خدمات نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يعاني من إصابة عضلية لينضم للغائبين عن المباراة، برفقة ثيو هيرنانديز ولاعب الوسط صامويل كاستييخو.ويتطلع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان للاعتماد على خدمات الكرواتي أنتي ريبيتش، الذي سجل هدفاً في مباراة الذهاب، بمفرده في خط الهجوم، بينما يعتمد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس على البرتغالي رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا في الخط الأمامي، في الوقت الذي يعاني الأرجنتيني جونزالو هيجواين من إصابة تعرض لها في التدريبات، واستفاد المدافع جورجيو كيليني من فترة التوقف لإكمال برنامجه العلاجي عقب إجرائه جراحة في الركبة، لكن من المرجح غيابه عن المباراة.وتشهد المباراة التالية في الدور ذاته، استضافة نابولي لفريق إنتر ميلان بعد فوزه عليه 0-1 في ميلانو، على أن تقام المباراة النهائية على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، الأربعاء المقبل.// انتهى //12:04ت م0065