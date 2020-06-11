بروكسل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تطورات الأوضاع في جنوب السودان وتصاعد أعمال العنف.وأكد بيان صادر باسم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن شعب جنوب السودان يستحق السلام الدائم وأن العنف السياسي والجماعي يثير القلق الشديد، مطالبًا بتوقف العنف الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى والتشريد القسري والعنف القائم على نوع العرق وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.وشدد البيان على أنه مما يزيد هذه الحالة سوءاً التعطيل المؤسف لتنفيذ اتفاق السلام والانتشار الكبير للأسلحة في البلد، إضافة إلى الإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار والتحقيق فيها، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار احترامًا كاملاً من قبل جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأطراف في إعلان روما.وقال البيان إن التجديد الأخير للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان ، أمر مرحب به في هذا الصدد وسيساعد في دعم سلام شامل ومستدام في جنوب السودان. كما أن تنفيذ الترتيبات الأمنية يظل حتمياً.// انتهى //12:04ت م0066