محايل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت جامعة الملك خالد ممثلة في فرعها بتهامة أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من منسوبي الفرع في منصة التطوع الصحي، وذلك ضمن جهود الجامعة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتبنيه.وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري أن المشاركة تأتي تفاعلاً مع خطة التطوع الصحي، وانطلاقا من الواجب الوطني الذي يستشعره أبناء المملكة، لافتًا إلى أن فئات المشاركين تنوعت ما بين أعضاء هيئة التدريس، والموظفين ، والممارسين الصحيين.وافاد أن المشاركة تأتي بدعم وتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، آملا أن يسهم ذلك في دعم الجهود الوطنية والمشاركة التطوعية بما يحقق نجاح الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.يذكر أن المجالات التطوعية شملت، التطوع الصحي، والتوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتطوع اللوجستي والخدمات الإنسانية.// انتهى //12:53ت م0087