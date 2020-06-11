الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة بالرياض سالم بن مشوط العنزي رحمه الله .وسأل سموه، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويكتب له ما قدم من عمل صالح وجليل في خدمة المسجد والمئذنة على مدى 16 عاماً.من جهتها أعربت أسرة العنزي عن بالغ الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظها من كل سوء .// انتهى //13:01ت م0090