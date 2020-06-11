تونس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسألقى الأمن التونسي القبض على أربعة إرهابيين في منطقتي أريانة التابعة للعاصمة تونس، ومدينة قفصة جنوب البلاد.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحدات الأمن في منطقة أريانة ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، فيما تمكنت وحدات أخرى من الأمن في مدينة قفصة نصب كمين محكم على إثره ألقي القبض على عنصر ينتمي إلى تنظيم إرهابي محكوم عليه بالسجن لمدة سنة.// انتهى //13:02ت م0091