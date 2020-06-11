الرياض 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي موعد عودة الأندية ومراكز الشباب فتح أبوابها في 15 يونيو الجاري لتجهيز وتطهير الملاعب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، تمهيداً لعودة التمارين الجماعية والفردية في الأول من يوليو المقبل.واشار إلى أن بداية أغسطس المقبل سيكون موعداً مقترحاً لعودة النشاط الرياضي كاملاً، حيث ستحصل الأندية على فترة إعداد لمدة شهر قبل انطلاق المنافسات في مختلف الألعاب.وقال وزير الشباب والرياضة المصري: إن الموقف النهائي من موعد العودة سيتحدد الأسبوع المقبل، مبيناً أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء ناقش سبل عودة النشاط الرياضي في إطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، ولكن بإجراءات احترازية محددة، بتواجد وحدة طبية داخل كل مؤسسة رياضية.// انتهى //13:17ت م0094