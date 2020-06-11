عمّان 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسوافق البنك الدولي اليوم، على حزمة مساعدات مالية للأردن بقيمة 100 مليون دولار، بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.وبحسب بيان البنك، يتيح التمويل توسيع خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي تبذلها الأردن تجاه استضافة اللاجئين السوريين، فيما تسعى إلى التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //13:17ت م0095