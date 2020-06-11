السيح 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد ، "العيادات الافتراضية" في المستشفى الجامعي بمدينة السيح.واستمع معالي رئيس الجامعة خلال جولته في المستشفى إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ناصر بن محمد الدوسري عن أبرز الخدمات التي يقدمها المستشفى لمنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي .وشاهد معاليه عرضا مرئياً حول العيادات الافتراضية والتحول الرقمي في الخدمات الطبية التي تسهم في تسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الطبية دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى ، وتهدف إلى رفع نسبة توفر العيادات ، وتعزيز التواصل بين الطاقم الطبي والمستفيدين.وعبر الدكتور الحامد عن سعادته بتدشين العيادات الافتراضية التي ستكون - بإذن الله- إضافة جديدة للمستشفى الجامعي ، وتتيح للمرضى الخدمات الطبية المميزة "عن بعد" وتسهم في توفير البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذه العيادات ستساهم في تحقيق تكامل الجهود الطبية بين المستشفى الجامعي وبقية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الأخرى وكذلك توفير الموارد وتقديم الخدمات الطبية المتميزة .// انتهى //13:22ت م0096