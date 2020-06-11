محايل 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسرفعت بلدية محافظة رجال ألمع 36 طناً من النفايات والمخلفات الصلبة لمعالجة التشوه البصري خلال الشهر الفائت.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية نفذت 40 جولة رقابية تفتيشية سجلت خلالها 23 مخالفات بحق المحال التي لم تلتزم بالتدابير الصحية، مشدداً على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية للحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //13:33ت م0099