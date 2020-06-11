الكويت 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 75ر69 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5091 نقطة بنسبة هبوط بلغت 35ر1 في المئة.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 4ر189 مليون سهم عبر 10110 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر47 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر3 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4242 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر77 مليون سهم عبر 3032 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر106 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5521 نقطة بنسبة هبوط بلغت 89ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر111 مليون سهم عبر 7078 صفقة بقيمة 4ر43 مليون دينار.في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 38ر14 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4142 نقطة بنسبة هبوط بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر58 مليون سهم عبر 2326 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار.// انتهى //13:43ت م0100