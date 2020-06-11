الدمام 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسنفَّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين بمحافظة الخفجي 104 جولات، تم خلالها زيارة 364 منشأة غذائية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التفتيشية التي تنفذها الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ورفع المستوى التوعوي على جميع المحلات التجارية والغذائية.وشملت زيارات المراقبين الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة 364 منشأة، أسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، وتسجيل 38 إنذاراً، ومصادرة 90 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وتمثلت المخالفات المرصودة في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات الصحة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد الغذائية المطهية وسريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.وتسعى الأمانة إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.// انتهى //14:44ت م0117